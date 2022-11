Gaspar Rivas fue pasado a la Comisión de Ética de la Cámara tras insultar a dos de sus colegas del Partido de la Gente

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, confirmó que Gaspar Rivas (PDG) fue pasado a la Comisión de Ética tras insultar duramente a colegas.

Rivas emitió fuertes insultos en contra de sus colegas del mismo partido Yovana Ahumada y Víctor Pino, durante la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad, donde se concretó una censura contra la presidenta de la instancia, Carolina Marzán (PPD).

Mirosevic indicó que “le he exigido a mis colegas que no se insulten en la Cámara, porque eso no está a la altura de lo que la gente espera de nosotros. La Comisión de Ética tendrá que revisar estos casos y sancionar a quien corresponda”.

Los insultos del diputado a sus compañeros de partido se dieron en el contexto de la discusión al interior de la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad de la Cámara, donde se debatía la destitución de Marzán, hecho con la que no estaba de acuerdo Rivas.

“Lo que se hizo es una conchasumadrada. (…) Son un par de conchasumadres, sí, son un par de conchasumadres Ahumada y Pino”, expresó el parlamentario.

Agregó que “cuando se me sacan los choros del canasto, como se dice en buen chileno, yo exploto, y sé cuándo exploto, es cuando veo la injusticia”.

Marzán, a su vez, manifestó que “nunca pensé que esta comisión de Personas Mayores y Discapacidad se fuera a censurar, no porque yo sea presidenta, sino porque es una comisión muy nueva, porque trabaja de manera muy transversal, muy en equipo”.

“Lo irónico es que la diputada que me propuso que yo fuera nuevamente presidenta es quien me censura”, añadió la diputada PPD.

Esta es la tercera presidencia de comisión que es censurada, sumándose a las de Economía (Daniel Manouchehri del PS) y de Agricultura (Consuelo Veloso de RD).

