García descarta que equipos del Ministerio de Energía estén asesorando a Pardow frente a la acusación constitucional

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, aseguró que ningún integrante del Ministerio de Energía está asesorando a Diego Pardow en la acusación constitucional que enfrentará por los cobros excesivos de las cuentas de luz

"No, no hay equipo del Ministerio de Energía. Eso lo puedo afirmar con certeza", aseguró tras participar de la comisión de Economía en el Congreso.

El secretario de Estado también abordó las críticas que dejaron sus dichos de que políticos "inflaron" el escándalo eléctrico.

"Al contrario, he dicho que es un cobro injusto y por lo mismo se debe devolver. Lo que yo sí llamé la atención es que algunas personas han magnificado el efecto. Han dicho que esto ha producido quiebras de empresa, que ha aumentado la inflación, etcétera, etcétera”, aseguró el biministro.

Y agregó que “eso le hace ver a las personas que se trata de una enorme cantidad de plata, y cuando le dicen, le van a devolver dos mil pesos al mes, que es lo que corresponde, naturalmente, se frustran. Particularmente en un escenario donde las tarifas eléctricas, por otras razones, subieron en una enorme cantidad", agregó.

“La gente está pagando mucho por la luz, y espera, cuando le dicen que viene un enorme descuento, que les baje significativamente la luz. Y eso no va a ocurrir porque lo que se cobró es del orden de magnitud de $2.000 por familia, y eso es lo que se va a devolver. Eso es lo que yo he buscado aclarar para que las personas entiendan por qué se le está devolviendo lo que lo que corresponde, y no la gran alza en tarifa que tuvieron por otras razones", finalizó.

PURANOTICIA