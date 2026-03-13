Gajardo cuestiona la forma en que se produjo su salida del Serviu del Biobío tras solicitud de Poduje: "Me enteré por correo electrónico"

La abogada María Luz Gajardo, quien se desempeño como directora regional del Serviu del Biobío, se refirió a la decisión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de removerla de su cargo.

La profesional dijo a Emol tener "muy claro que esta es una facultad de la autoridad, por lo tanto en ese sentido no tengo ningún reproche que realizar. Ahora, por cierto, a las personas siempre nos gustaría ser tratadas de una manera determinada, pero eso ya es una es un elemento distinto de la decisión administrativa que ha tomado el ministro de poner término a mi contratación".

En cuanto a su despido, la abogada mencionó que "me enteré por un correo electrónico, que él me hizo llegar el día de ayer a las 2 de la tarde. Cada cual tiene su manera de tomar las decisiones, y yo lo que lo que a mí me queda muy claro es que él tiene la facultad de ejercerla".

"Yo no comparto, por una cuestión de estilos personales, yo no comparto la manera, pero es una cuestión personal", añadió.

Y afirmó que "la verdad es que yo no he conversado con él nunca, no hemos, y él mismo lo señalaba en alguna declaración, nunca hemos conversado, nunca hemos tenido el momento de poder señalar cuáles son las las falencias que él está viendo".

"Así que yo por lo menos desde la perspectiva de la gestión y lo que hemos hecho, lo que ha hecho el equipo del Servicio de Vivienda y Urbanización, yo creo que estamos en condiciones de tener la tranquilidad de haber cumplido con los requerimientos múltiples que tiene este servicio",subrayó.

Gajardo aseguró que Poduje no le detalló los motivos de su salida. "La solicitud de renuncia no voluntaria no hay ninguno de estos argumentos y no se requiere", precisó.

Asimismo, explicó la labor del Minvu y comentó que le corresponde "el levantamiento de un estado de situación de las familias, cuestión que fue concluida en su gran mayoría con fecha 29 de enero. Segundo una identificación de los territorios que han resultado afectados, cuestión que también está incluida en nuestro plan".

Además, del "levantamiento y la redacción, hecho y entregado, la redacción de un plan regional de reconstrucción de los incendios del 2026 en la región".

"En este plan nosotros planteamos lo que te estoy diciendo, y además de eso, lo que planteamos son las alternativas de salidas para la reconstrucción de las viviendas primitivas de las familias. Entonces, hicimos inscripciones, y eso está escrito en un documento que fue entregado a las autoridades en ejercicio y a las autoridades anteriores también, en donde está diseñado cómo vamos a intervenir en cada uno de los territorios", indicó.

Finalmente, mencionó que "luego de esto está todo lo que tenga que ver con la reconstrucción habitacional, que puede ser uno a uno, que es lo que nosotros llamamos la reconstrucción habitacional más general, que también está decretado y estamos hoy día, de hecho es el momento en que estamos hoy, que básicamente yendo a terreno para la nominación de las familias que van a poder reconstruir su vivienda prontamente, eso también está hoy día decretado".

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