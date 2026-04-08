Gabriel Boric pide permiso al Congreso para salir de Chile e iniciar su primer despliegue internacional como expresidente

El expresidente Gabriel Boric formalizó ante la Cámara de Diputados su primera solicitud de salida del territorio nacional desde que dejó el poder. La misiva, dirigida al presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), busca habilitar sus viajes internacionales programados para abril y mayo.

A través del documento oficial, el exmandatario detalló las fechas exactas de su periplo señalando: “Vengo en solicitar el acuerdo de la H. Cámara de Diputados, para ausentarme del territorio nacional desde el 15 al 20 de abril de 2026 y luego desde el 16 de mayo al 03 de junio de 2026, con el objetivo de cumplir compromisos internacionales”.

La agenda en el exterior arrancará en España, específicamente en Barcelona, entre el 15 y el 20 de abril. En dicha ciudad europea formará parte del encuentro “En defensa de la democracia”, evento que funciona como la continuación de la cumbre que se llevó a cabo hace unos meses en Santiago y que congregó a líderes como Gustavo Petro, Lula da Silva, Yamandú Orsi y Pedro Sánchez.

Posteriormente, en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 3 de junio, la gira continuará con su asistencia al “Berlín Forum Global Cooperation 2026”, seguido de una visita a Gales para el “Hay Festival”, culminando finalmente sus actividades en la British Library de Londres.

El debate sobre esta solicitud se tomó la sesión de la Cámara durante la jornada de este miércoles. En medio de la instancia, el diputado Sergio Bobadilla lanzó un comentario irónico sugiriendo que el exgobernante podría aprovechar la ocasión para quedarse fuera del país. Esta intervención provocó la inmediata reacción de los parlamentarios de izquierda, quienes exigieron que la frase fuera retirada del acta, recordando los exilios forzados que ocurrieron durante la dictadura.

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