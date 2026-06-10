Gabriel Boric arremete contra embargos por deudas del CAE y acusa "inaceptables contradicciones" de la derecha

El expresidente Gabriel Boric cuestionó los embargos de fondos desde cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que han sido ejecutados en los últimos días por la Tesorería General de la República, y apuntó directamente a la oposición por no haber respaldado iniciativas destinadas a modificar el sistema de financiamiento estudiantil.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exmandatario expresó su rechazo a estas medidas y acusó una contradicción de la derecha, vinculando esta situación con el reciente rechazo al levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado.

Boric también responsabilizó a la oposición por haberse negado a avanzar en la tramitación del proyecto impulsado durante su administración para reemplazar el CAE por el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), iniciativa que buscaba reformar el sistema de financiamiento universitario y aliviar la carga financiera de miles de personas.

"Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras", escribió el exmandatario.

En la misma línea, cuestionó los procedimientos de cobro que actualmente enfrentan algunos deudores y los contrastó con la postura de sectores políticos frente a medidas destinadas a perseguir recursos asociados al crimen organizado.

"Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos".

El exjefe de Estado profundizó sus críticas planteando una interrogante respecto de las prioridades en materia de persecución financiera y protección de las familias endeudadas.

"¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?".

Asimismo, manifestó su apoyo a quienes se han visto afectados por los embargos y cuestionó lo que calificó como inconsistencias en el debate político.

El exmandatario indicó que le entregaba su "solidaridad a quienes ahora ven y viven con estupefacción estas inaceptables contradicciones de la política".

Finalmente, Boric llamó a retomar la discusión sobre una reforma al financiamiento de la educación superior y a fortalecer las herramientas para combatir el crimen organizado.

"Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio, retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Y por otro lado, continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero", cerró en redes sociales quien entregó el poder a José Antonio Kast el pasado 11 de marzo.

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