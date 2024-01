Gabinete del Presidente Boric ha demostrado un desempeño peor de lo esperado según sondeo

Este viernes se conoció el resultado de la encuesta Black & White que midió distintos aspectos del gobierno del Presidente Gabriel Boric y el desempeño de su gabinete, cuando su cumple prácticamente la mitad de su mandato.

La encuesta que publica Emol abordó también la opinión que tiene la ciudadanía sobre las principales reformas impulsadas desde el Ejecutivo, en un escenario preelectoral, de cara a los comicios para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales previsto para octubre de este año.

"La mayoría está enterada de las elecciones municipales de este año, y los casos de corrupción desincentivan la disposición a votar", comenta Paola Assael, de Black & White.

Además, a la luz de los resultados, "la inmensa mayoría (89%) considera que los hechos de corrupción y uso indebido de recursos municipales ocurridos durante el 2023 reflejan un patrón dentro de la clase política, y que todos los municipios debieran ser investigados".

En tanto, ad portas que se cumplan dos años de Gobierno, "la mayoría evalúa mal a las principales figuras, que son el Presidente Boric y los ministros Carolina Tohá, Camila Vallejo y Mario Marcel. La mayoría relativa también siente que el desempeño de estas figuras ha sido peor de lo que esperaban".

En cuanto a la consulta sobre los cambios que busca introducir el Ejecutivo, Assael destaca que "sorprende que la mitad no quiere que se realice una reforma tributaria durante el Gobierno de Boric".

"Lo más significativo es que en el rango etario entre 35 a 54 años, es decir, el más productivo, y compuesto por personas en la etapa del ciclo de vida con más responsabilidades, la mayoría no quiere que haya una reforma tributaria en el Gobierno de Boric; la mayoría no quiere que haya una reforma de Pensiones; y la mitad no quiere que haya una reforma de Salud. Este segmento parece estar bastante consciente del peso adicional sobre sus hombros que significan estos cambios", sostuvo.

RESULTADOS

La encuesta mostró que la mayoría (67%) está enterado de las elecciones municipales 2024, proporción que aumenta entre hombres, y a medida que aumenta el segmento socioeconómico y la edad. En tanto, la mayoría (89%) considera que los hechos de corrupción y uso indebido de recursos municipales ocurridos durante el 2023 reflejan un patrón dentro de la clase política, y que todos los municipios debieran ser investigados.

La proporción aumenta a medida que disminuye la edad. Por su parte, la mayoría (59%) declara que los casos de corrupción desincentivan su disposición a votar en las municipales, proporción que aumenta entre mujeres, segmentos socioeconómicos más bajos y entre los que tienen menos de 55 años.

MITAD DE GOBIERNO

Este 2024 se cumplen dos años desde que el Presidente Gabriel Boric y los partidos que lo respaldan llegaron al Gobierno. Ante la consulta por el desempeño, la mayoría lo evalúa como "malo o muy malo" para todas las personalidades, excepto para el caso de Mario Marcel, donde un 48% lo evalúa de esa manera.

A su vez, la personalidad mejor evaluada es, precisamente, el ministro Marcel, con un 44% de las opiniones que califican su desempeño como "bueno o muy bueno".

Por otra parte, la mayoría o mayoría relativa menciona que todas las personalidades han tenido un desempeño peor a lo que esperaban, mientras que la personalidad que ha sobrepasado las expectativas es, nuevamente, el ministro Mario Marcel, con un 29% de quienes opinan en esta línea.

En tanto, la mayoría (54%) considera que el Gobierno del Presidente Boric dejará un legado negativo para Chile. La proporción aumenta entre hombres del segmento socioeconómico ABC1 y personas de 35 a 54 años. Además, la mayoría relativa (42%) considera que los dos años restantes de mandato serán peores que los dos años que ya pasaron, proporción que aumenta en personas de 35 a 54 años.

Ante la consulta por la preferencia en la realización de reformas, un 57% sostuvo que prefiere que la reforma al sistema de Salud se realice durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric; seguida de un 56% en el caso de la reforma al sistema de Pensiones; y un 50% en el caso de la reforma tributaria.

En tanto, en el grupo 35 a 54 años, la mayoría (o la mitad) no quiere que se haga ninguna reforma en el gobierno de Boric.

APROBACIÓN DEL GOBIERNO



Ante la consulta por la aprobación al Gobierno, Assael comenta que "es estable, alcanzando un 32%", mientras que la proporción de los que aprueban la forma en que está conduciendo su Gobierno aumentó en 1 punto porcentual respecto al sondeo de la semana pasada.

Por otra parte, un 73% menciona la inseguridad, delincuencia y narcotráfico en primer o segundo lugar al ser consultados por el "principal problema que enfrenta Chile".

En esa línea, un 23% aprueba la forma en que el Gobierno del Presidente Boric está enfrentando la delincuencia.

Asimismo, la proporción de los que aprueban la forma en que el Presidente Boric está enfrentando la delincuencia aumentó 2 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, cuando llegaba al 21%.

PURANOTICIA