Futuro ministro Poduje acusa recorte de 20 mil subsidios DS49 por parte del Gobierno: "Esto supone una crisis de proporciones"

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que el Gobierno del Presidente Boric habría recortado en 20 mil los subsidios habitacionales del Fondo Solidario DS49.

Durante su visita a Osorno, el futuro secretario de Estado dijo que se enteró "por los diarios y por decenas de llamadas de dirigentes que el gobierno del Presidente Boric ha recortado en 20 mil los subsidios del DS49, que es el subsidio destinado a los tramos más vulnerables”.

“Esto supone una crisis de proporciones para el próximo gobierno", aseguró y mencionó que ya se comunicó con el ministro Carlos Montes a quien le preguntó "si esto era efectivo, me dijo que no, que era un error y que se iba a revertir".

Y manifestó que "los dirigentes están asustados, tenemos dos reconstrucciones pendientes, el gobierno está dejando un déficit enorme y, más encima, corta los subsidios de los segmentos más vulnerables, lo cual es absolutamente inexplicable y requiere una respuesta urgente de parte de la autoridad”.

