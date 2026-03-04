Futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, acusa “liviandad” del Gobierno por crisis del cable chino

El senador José García Ruminot (RN) criticó la forma en que el gobierno de Gabriel Boric manejó la crisis vinculada al proyecto chino y el quiebre con el presidente electo José Antonio Kast.

En entrevista con Radio Infinita, el futuro ministro de la Segpres, señaló que “todo lo que ha venido ocurriendo después demuestra, yo lo veo así, la liviandad con que el gobierno del Presidente Boric tomó esta materia”, tras la suspensión de más de treinta reuniones bilaterales a solo una semana del cambio de mando.

Respecto a la falta de comunicación entre ambos mandatarios, García Ruminot cuestionó: “cuesta entender que el presidente Boric no haya convocado al presidente electo y a su equipo a una reunión especial de tal manera de informarle de esta situación”.

Para el senador, la relevancia del tema exigía un contacto directo y prioritario: “yo creo que aquí ameritaba de que la llamada hubiese sido especialmente y prácticamente únicamente por lo que era la situación del cable chino”.

El legislador también subrayó la importancia de la prudencia en las relaciones internacionales: “Chile es una economía pequeña frente a estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y por lo tanto tiene que hacer un manejo súper prudente, equilibrado. Ambos son socios importantes para Chile, entonces, mayor razón para haberle dado esta información que iba manejando el gobierno actual, para haberle dado la importancia que tenía”.

En esa línea, cuestionó que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz -sancionado con la suspensión de su visa en EE.UU.- no informara a su sucesor, Louis De Grange, pese a considerarlo un asunto confidencial. “Con mayor razón entonces”, apuntó García Ruminot.

Sobre los intentos fallidos de Boric de comunicarse con Kast el día en que se conocieron las sanciones, el futuro ministro fue categórico: “a mí la experiencia me dice que cuando uno quiere conversar con alguien, más todavía cuando se trata de materias extraordinariamente, no sólo importantes, yo diría fundamentales, vitales, para nuestro país, uno siempre logra la forma de hacerlo. A lo mejor había que enviar un emisario a la casa del presidente electo, haberse comunicado con el ministro del interior, conmigo”.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de retomar las bilaterales suspendidas, García Ruminot señaló: “no descarto nada, pero lo veo difícil”.

