Funcionario de la PDI mata de un disparo a delincuente que intentó asaltarlo en Santiago

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) dio muerte de un disparo con su arma de servicio a un delincuente que intentó asaltarlo en Santiago.

El fatal hecho se produjo en calle Claudio Gay, donde el detective –que regresaba a su hogar– fue abordado por dos delincuentes armados.

Los antisociales lo redujeron, incluso lo arrojaron al suelo, con el fin de arrebatarle sus pertenencias, pero el detective extrajo su arma de servicio y les disparó.

Uno de los delincuentes resultó herido y posteriormente falleció en un recinto asistencial, mientras que el otro sujeto se dio a la fuga.

El caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Sobre lo ocurrido, el subcomisario Juan Carlos Estay informó que "el funcionario policial terminaba su jornada laboral y se encontraba en trayecto a su domicilio, cuando fue abordado por dos sujetos, quienes lo intimidan con arma de fuego".

Añadió que "para repeler la amenaza, se identifica como policía y extrae su arma propinando disparos. Uno queda herido en la vía pública y el otro se da a la fuga".

Cabe hacer presente que al lugar de los hechos concurrió el SAMU, que trasladó al herido –un sujeto extranjero– a un recinto asistencial donde falleció.

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