Funcionario de la PDI está en riesgo vital tras enfrentarse a disparos con delincuentes que ingresaron a robar a su casa en Pudahuel

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra en riesgo vital después de enfrentarse a balazos con delincuentes que ingresaron a su domicilio en la comuna de Pudahuel para robar especies de valor, bajo el método del turbazo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas en un domicilio de calle Las Flores, en la localidad de Ciudad de Los Valles, hasta donde llegaron alrededor de 10 delincuentes a bordo de dos vehículos, uno de ellos de alta gama, por lo cual se investiga si está relacionado con el turbazo cometido poco antes en Vitacura.

Los delincuentes ingresaron con violencia al domicilio, pero se encontraron con la resistencia del dueño de casa, un funcionario de la PDI que repelió a balazos el asalto, pero que en el hecho resultó herido en el abdomen y en un hombro.

Los antisociales se dieron a la fuga y la familia llamó a Carabineros, cuyos efectivos trasladaron al funcionario policial hasta el Hospital de la Mutual de Seguridad en la Alameda, lugar donde se mantiene en riesgo vital, según se informó.

