Funcionario de la PDI dio muerte a delincuente que intentó robarle a la salida de un banco en Pedro Aguirre Cerda

En la intersección de Avenida Central con Los Pioneros, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un violento atraco bajo el método conocido como "salida de banco" dejó como saldo a un delincuente fallecido y otros dos detenidos. El desenlace fatal para el asaltante se produjo cuando un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) decidió hacer frente a la emboscada y repeler el ataque.

El jefe nacional contra Robos y Focos Criminales, prefecto inspector Marco Ramírez, detalló la dinámica de los hechos. De acuerdo a la autoridad policial, “el funcionario andaba acompañando a su conyugue que realizaba un trámite bancario en la comuna de Cerrillos. Era dinero familiar que debía ser trasladado a una casa en Pedro Aguirre Cerda, donde es abordado por dos vehículos, con seis sujetos armados, quienes lo atacan, le revientan los neumáticos y lo agreden”.

A raíz de la agresión, el policía resultó con dos dedos de su mano fracturados. Sin embargo, esta lesión no fue obstáculo para que hiciera uso de su arma de servicio y enfrentara a los atacantes. Durante el forcejeo, uno de los individuos resultó herido y perdió la vida posteriormente, mientras que el propio detective logró reducir a un par de cómplices. Pese a la resistencia del funcionario, el resto de la banda, compuesta por tres sujetos, consiguió darse a la fuga con el dinero y actualmente son buscados de manera intensa.

Para frenar la marcha del automóvil en el que se movilizaba el efectivo junto a su grupo familiar, los criminales emplearon un cuchillo con el objetivo de pinchar los neumáticos. Sobre este punto, el prefecto Ramírez agregó: “Se trata de una salida de banco, con encerrona, ataque en superioridad numérica, armas de fuego y armas cortantes. Los antisociales no utilizaron las armas de fuego”.

En cuanto a los delincuentes que lograron evadir la captura, se informó que dos de ellos huyeron a pie, en tanto que un tercero escapó a bordo de uno de los vehículos utilizados para el asalto.

Para clarificar con exactitud cómo se desarrolló el enfrentamiento, se espera que los análisis balísticos sean la clave. Estos peritajes serán fundamentales para determinar la cantidad de disparos efectuados, el tipo de armamento utilizado y otros antecedentes esenciales de la investigación.

Finalmente, se indicó que el monto retirado de la sucursal bancaria por la conyugue del detective eran 18 millones de pesos.

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