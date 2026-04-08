Funcionario de la PDI abate a delincuente tras ser apuñalado en asalto en Estación Central

En la comuna de Estación Central, un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a disparos a un antisocial que lo atacó con un arma blanca.

El incidente se produjo en el marco de un robo con violencia, dejando al funcionario de la policía civil hospitalizado, aunque sin peligro de muerte.

Las diligencias preliminares sitúan el suceso en la intersección de la Alameda con Toro Mazote. El efectivo policial acababa de salir de la estación de Metro San Alberto Hurtado y se movilizaba hacia un terminal de buses para viajar a Valdivia.

Antes de abordar su transporte, el funcionario ingresó a un establecimiento comercial para alimentarse. Al salir, fue interceptado por un individuo de unos 20 años, quien portaba un arma cortopunzante para intimidarlo y sustraerle sus objetos personales. Durante el forcejeo, el asaltante logró herir al detective en la zona del tórax.

Ante la agresión, el miembro de la PDI hizo uso de su armamento fiscal, efectuando dos disparos que terminaron con la vida del delincuente en el mismo sitio del suceso. Por su parte, el funcionario herido fue derivado de urgencia a la Mutual de Seguridad, recinto donde actualmente se recupera de la lesión sufrida.

Respecto al estado de salud del policía, el fiscal Javier Mayer comunicó que "no estaría, hasta el momento, en riesgo vital, sí grave, y está siendo sometido a exámenes para determinar si en definitiva se encuentra algún órgano comprometido o no".

El persecutor también precisó que el afectado "trabaja en Valdivia y se encontraba transitoriamente en la comuna de Santiago. De hecho, tenía pasajes hacia la ciudad de Valdivia, había pasado a comer algo a un local comercial".

Sobre la dinámica de los hechos, Mayer puntualizó que el detective "es abordado por una persona que intenta asaltarlo, haciendo uso de un arma blanca, hiere al funcionario en la zona del tórax con una puñalada y éste se defiende haciendo uso de su arma y le propina al menos dos impactos".

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó que las pericias y la investigación del caso queden a cargo de las unidades especializadas OS9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

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