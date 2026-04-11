Funcionario de Gendarmería muere al interior de recinto del Centro de Justicia

Un funcionario de Gendarmería falleció la tarde de este sábado al interior de la Zona de Seguridad y Tránsito, recinto ubicado a un costado del Centro de Justicia, donde ingresan las personas que enfrentarán procesos penales.

De acuerdo a información dada por radio Bio Bio, el hecho se registró cerca de las 15:40 horas y corresponde a un joven de aproximadamente 25 años, quien se desempeñaba en dichas dependencias.

Según antecedentes preliminares, el funcionario se había reincorporado hace pocos días a sus labores tras una licencia de carácter psiquiátrico, lo que forma parte de las líneas que están siendo consideradas en el contexto de la investigación.

En una primera revisión de los hechos, se indicó que no existiría intervención de terceros, aunque las circunstancias exactas del fallecimiento deberán ser esclarecidas por las diligencias correspondientes.

El recinto donde ocurrió el hecho cumple un rol clave dentro del sistema judicial, siendo el primer punto de ingreso para los imputados antes de sus audiencias, por lo que el caso ha generado conmoción entre quienes trabajan en el lugar.

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