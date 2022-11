Funcionaria del Ministerio del Deporte clama por "mayor protección" del Gobierno tras no aplicar fallo por caso de acoso laboral

Un caso de acoso laboral registrado en el Ministerio del Deporte durante la administración de Sebastián Piñera está repercutiendo actualmente en el Gobierno de Gabriel Boric, pues la víctima, la abogada Claudia Chaparro, solicitó a La Moneda una mayor protección y que se cree un registro de acosadores laborales.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria del Mindep dio a conocer que a pesar de que existe un fallo con fecha 5 de enero de 2022, cuya sentencia firme y ejecutoriada data del 15 de septiembre, ésta no ha sido cumplida, pues hasta el momento no ha sido removido del cargo ninguno de los acosadores ni mucho menos han existido disculpas públicas.

"El acoso laboral es producto de conductas abusivas, ya sean éstas omisivas o no y justamente es porque las realiza una o varias personas en contra de alguien. Entonces, cómo se puede explicar el hecho de que existiendo una sentencia judicial no exista ningún sancionado frente a un acoso laboral", señaló la afectada.

De igual forma, la Contraloría General de la República, en atención al fallo, reconoció el daño causado a la afectada mediante su dictamen Nº 6677 del 31 de agosto de 2022, lo que sienta un precedente en materia de rechazo de licencias médicas, en la causal de acoso laboral, asumiendo el daño causado por una institución del Estado.

DEMANDA

Todo comenzó en diciembre de 2019, cuando la abogada Claudia Chaparro interpuso una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra de la Subsecretaría del Deporte, representada entonces por el subsecretario Andrés Otero Klein; y del Fisco de Chile, acusando haber sufrido discriminación hacia su maternidad, en una serie de episodios ocurridos desde el año 2018.

El proceso terminó con la resolución judicial de que la Subsecretaría del Deporte incurrió en lesión de derechos fundamentales de la trabajadora, al discriminarla por motivos de maternidad, motivo por el cual el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago le ordenó al organismo a cesar en tales vulneraciones y cancelar, por concepto de daño moral, la suma de $5 millones.

Luego que la justicia fallara a su favor, la funcionaria del Ministerio del Deporte regresó el 26 de agosto a sus labores tras su posnatal, verificando que no se ha adoptado ninguna medida en relación a no mantenerla en contacto con las personas involucradas en el caso de acoso laboral.

Chaparro explica que "estas personas deben cesar en las vulneraciones y la autoridad no ha adoptado ninguna medida al respecto. Es más, he debido incorporarme al teletrabajo, relacionándome con las mismas personas que me vulneraron".

REGISTRO DE ACOSADORES

A raíz de esta situación, reiteró su llamado al Gobierno del presidente Boric a "analizar esto, que daña a la administración pública, porque quien acosa una vez va a seguir haciéndolo, pues tiene una posición de poder en relación a la víctima".

Bajo este contexto, la trabajadora de la cartera del Deporte planteó que "si hoy existe un registro de los deudores de pensiones de alimentos, podría existir también un registro de acosadores laborales”.

Si bien, el tema de la abogada Chaparro es un problema heredado del Gobierno de Piñera, es enfática en manifestar que en la administración Boric no se ha hecho cumplimiento del fallo y las consecuencias administrativas que esto ha tenido, siendo incluso un caso emblemático que se está tratando a nivel de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) por sus implicancias en materias de género.

