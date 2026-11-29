La incautación de una pistola con su número de serie borrado y la detención de un joven de 21 años fue el resultado de un procedimiento policial desarrollado durante la madrugada en el sector de La Legua Emergencia, comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El operativo se inició cerca de las 03:45 horas, luego de que personal de Carabineros recibiera una alerta radial por un robo en desarrollo en una vivienda ubicada en calle Karl Brunet.

Al concurrir al inmueble, los funcionarios encontraron el acceso abierto y sorprendieron a tres individuos en su interior. Al percatarse de la presencia policial, dos de ellos escaparon por los techos de las propiedades aledañas.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, durante la huida uno de los sujetos realizó un gesto de apuntar con un arma de fuego hacia los funcionarios, situación ante la cual se efectuó un disparo con un arma de servicio.

El tercer involucrado fue detenido al interior de la propiedad. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un cargador con 15 cartuchos entre sus pertenencias, además de una pistola con un cargador extendido en una ventana del segundo piso del inmueble.

En total, personal policial incautó una pistola marca Bersa, modelo TPR9, de fabricación argentina y con su número de serie borrado, dos cargadores y 20 cartuchos calibre 9 milímetros.

El detenido fue identificado con las iniciales E.Y.G.M., de 21 años, de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, según informó la institución policial.

Como antecedente, la propiedad había sido allanada durante la tarde del día anterior por funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), en el marco de otras diligencias investigativas.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido será presentado ante la justicia para su respectivo control de detención, mientras que funcionarios del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) concurrieron al lugar para desarrollar las diligencias correspondientes.

PURANOTICIA