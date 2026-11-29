El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, manifestó su confianza en que la acusación constitucional presentada contra el titular de Justicia, Fernando Rabat, será rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados, al sostener que el libelo carece de fundamentos jurídico-constitucionales.

En una entrevista con La Tercera, Alvarado afirmó que, a su juicio, ninguno de los tres capítulos de la acusación contiene infracciones a la Constitución. “Bajo esa premisa de que he visto cómo ha ido evolucionando el debate, yo tengo la convicción de que va a ser una acusación fallida de la oposición”, aseguró.

Añadió que “si el error lo ocasiona una ley, hay que corregirla modificando esa legislación y no acusando a un ministro que la interpreta de acuerdo a los estándares establecidos y a los márgenes que da esa misma legislación”.

El secretario de Estado también explicó las razones que llevaron a Kast a respaldar la continuidad de Rabat, pese a las críticas por los decretos de rebaja de condenas. Según indicó, el Mandatario “considera que el problema se originó en el funcionamiento de la institucionalidad y no en una responsabilidad individual del ministro”.

“Él cree que aquí falló la institucionalidad del Estado. Primero, el Poder Legislativo al generar una ley que en su aplicación no cierra todas las posibilidades de interpretación. En segundo lugar, los tribunales han ido cambiando de criterio dependiendo de la conformación de las salas, que es legítimo”, señaló.

En otro ámbito, Alvarado abordó la relación del Ejecutivo con los partidos de oposición y apuntó directamente al PS, colectividad a la que acusó de alejarse de los espacios de entendimiento.

“Yo creo que es la constatación real, efectiva, de que el PS ha abandonado los espacios de diálogo”, afirmó. También sostuvo que el partido no ha presentado alternativas frente a las diferencias que ha mantenido con el Gobierno en iniciativas como la Ley de Reconstrucción.

Consultado por la caída en la aprobación del Presidente Kast, el biministro aseguró que “las principales causas hoy dicen relación con la situación económica, donde el principal dolor de las personas es la falta de oportunidades de empleo”, indicó. En esa línea, recordó que el desempleo se ha mantenido sobre el 8% durante más de 40 meses.

Alvarado también se refirió a las críticas por las diferencias públicas entre integrantes del gabinete y las versiones sobre un eventual cambio de ministros. Reconoció que las contradicciones internas pueden afectar al Ejecutivo y aseguró que se trabaja para reducirlas.

“La solución mágica no siempre es un cambio de gabinete” y que esa determinación corresponde exclusivamente al Presidente.

Finalmente, el titular de Interior y Segegob sostuvo que el Gobierno “debe avanzar desde los anuncios hacia resultados concretos y mejorar la comunicación de su gestión”. En ese sentido, reconoció que al Ejecutivo le ha faltado fortalecer su despliegue territorial para acercar las medidas a la ciudadanía y lograr que las familias perciban las acciones del Gobierno en sus respectivos sectores.

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