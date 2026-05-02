Frustran robo a ServiEstado en Conchalí: Delincuentes vestían overoles blancos

Durante la mañana de este sábado, un recinto de ServiEstado ubicado en la comuna de Conchalí fue el blanco de un atraco que no logró concretarse. El ilícito fue protagonizado por seis individuos equipados con armamento de alto calibre, chalecos antibalas y overoles blancos.

La rápida intervención de las fuerzas de orden fue clave para evitar la sustracción del dinero. Así lo confirmó el prefecto de servicio de la prefectura norte, teniente coronel Rodrigo Insunza, quien detalló la dinámica de este robo frustrado.

Respecto al inicio del operativo, el funcionario policial señaló: “Aproximadamente a las 8:20 horas, mientras personal del banco se aprestaba a la apertura de las puertas de su sucursal, seis sujetos los abordaron premunidos de arma de fuego. Intimidan al jefe de la sucursal y lo llevan hasta las bóvedas de esta misma”.

Sobre la huida de los asaltantes, el oficial de Carabineros explicó que “a raíz de la misma situación se activan todos los protocolos de emergencia, instancia en la cual personal de Carabineros es alertado y se traslada rápidamente al lugar... Presumimos que la misma acción, el sonido de las balizas y todo lo que pudieron escuchar estos sujetos, hizo que depusieran su actitud e inmediatamente huyeran del lugar”.

Para concretar su escape, los antisociales utilizaron dos vehículos, según precisó el teniente coronel. El primer automóvil fue dejado por los sujetos en las inmediaciones de Avenida Independencia, mientras que el segundo móvil apareció posteriormente completamente quemado en la comuna de Lo Espejo.

A modo de balance tras el violento episodio, el jefe policial concluyó indicando que “estos individuos vestían overoles blancos. Utilizaron armamento de fuego y, no obstante, lo anterior, no hay personas lesionadas”.

PURANOTICIA