Frío intenso marca récord anual en la zona central: Se anticipa un duro amanecer para este lunes

Un amanecer especialmente frío se registró este domingo en la Región Metropolitana, donde Santiago vivió la jornada más helada en lo que va del año, con temperaturas que bajaron de los 5 grados en distintos sectores de la capital.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile, el experto Andrés Moncada detalló a Emol que en la zona centro de la ciudad "4.3° marcó el termómetro, en Pirque 1.3° y en Tiltil 1.1° bajo cero, una mañana bastante fría dentro de Santiago".

Pese al intenso frío matinal, las condiciones cambiarían con el paso de las horas. Según explicó, durante esta tarde "con la presencia del sol las temperaturas se van a entibiar y vamos a llegar a cerca de 23° en el centro de Santiago, alrededor de las 14:00 a 15:00 horas de la tarde".

Para los próximos días, el especialista anticipó mañanas frías y tardes agradables en la capital. En ese sentido, señaló que "entre el lunes y por lo menos hasta el jueves, las mínimas van a estar oscilando entre los 5° y los 6°", mientras que "nos vamos a mantener con tardes bien templadas entre los 23° y los 24°".

Además, indicó que "la semana va a estar marcada por la alta oscilación térmica dentro de la Región Metropolitana. Mínimas por debajo de lo normal y máximas ligeramente por sobre los rangos normales, con cielo casi despejado acá en Santiago".

Respecto a lluvias, el panorama seguirá seco en la capital, ya que no se esperan precipitaciones en al menos los próximos diez días.

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