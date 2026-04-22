Frente Amplio se reunirá con el Gobierno el lunes en La Moneda para abordar el proyecto de Reconstrucción

El Frente Amplio confirmó que se reunirán este lunes con el Gobierno en La Moneda para abordar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

La planificación de este encuentro se gestó este miércoles, luego de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, concretara un breve acercamiento con la bancada frenteamplista. En dicha instancia, las partes lograron fijar en la agenda la revisión de la iniciativa recientemente anunciada por el Ejecutivo.

Al respecto, el senador Diego Ibáñez fue el encargado de precisar los términos de la convocatoria, señalando que "de mutuo acuerdo hemos agendado una reunión para este día lunes en La Moneda en la tarde para revisar el detalle del proyecto".

Profundizando en la postura de su sector frente al texto legal, el parlamentario agregó: "Nosotros vamos el día lunes a conocer los detalles, a discutir los detalles, porque dado que ya está presentado este proyecto, naturalmente nuestra vocación es parlamentar, es dialogar, pero también defender claramente las medidas que podían ir en franco retroceso que hoy benefician a la ciudadanía y a la clase media”.

Desde la misma tienda política, la diputada Gael Yeomans complementó la información revelando gestiones previas al indicar que "le habíamos solicitado con anterioridad al Ejecutivo una reunión para poder conocer del proyecto. Dado que el proyecto ingresa hoy, y sabemos que tiene 200 páginas, coordinamos una reunión en donde nosotros podamos detallar nuestra impresión de manera responsable de cada uno de los contenidos del proyecto de ley y decir nuestra propuesta".

Finalmente, para justificar la postergación del análisis exhaustivo, la congresista argumentó que "con todo el ajetreo del día no íbamos a tener la instancia para poder desarrollarlo con profundidad, y quedamos de acuerdo de sostener esta reunión más en detalle la próxima semana, el día lunes".

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