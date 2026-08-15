Alcalde de San Bernardo acusa "problema de credibilidad" del Gobierno en seguridad: "no tenemos resultados"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, cuestionó al Gobierno por lo que calificó como una falta de resultados en seguridad y advirtió que los anuncios sin implementación están generando “desconfianza”. Además, respaldó el uso de las Fuerzas Armadas bajo la conducción de la autoridad civil.

“El gobierno del Presidente Kast tiene un problema de credibilidad, porque llevamos cinco meses y tenemos grandes anuncios, pero no tenemos resultados. Y eso va generando una desconfianza”, criticó White en entrevista con el diario La Tercera.

Y agregó que “en San Bernardo hace dos meses se anunció que íbamos a ser parte de los 50 barrios prioritarios y nos quedamos con el anuncio, porque todavía no sabemos cómo se va a implementar. Lo lamento mucho, porque si al presidente le va mal, entonces le va a ir mal a todo Chile”.

El edil se refirió a la reunión que tuvo esta semana -Junto a otros alcaldes- con José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública en La Moneda: “Le dije al presidente que no cometa el error del ministro Quiroz con la megarreforma de polarizar el curso y hacer que esto se inmovilice”, aseguró.

“Porque si entramos en la discusión de seguridad tenemos que buscar puntos de encuentro para que funcione. No podemos estar dos años esperando. Firmar un proyecto de ley no es resolver el problema de seguridad. Mis vecinos necesitan saber qué va a pasar mañana”, agregó.

“Soy socialista y precisamente por eso me preocupa la seguridad. Porque la inseguridad también es desigualdad, quien tiene plata compra seguridad”, dice.

En la entrevista, Christopher White, además, se refirió al debate por el uso de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad y cuestionó que el Gobierno se negara primero a su utilización y ahora la proponga como solución.

“Respecto de los estados de excepción especial, a propósito del rol de las Fuerzas Armadas. Me preocupa que una buena herramienta pueda terminar en una mala herramienta”, comentó el alcalde.

Sobre quienes se oponen al uso de los militares, White aseguró que “las Fuerzas Armadas son personas profesionales. Ellos estudian y probablemente incluso tienen hasta más capacitación que los propios funcionarios de seguridad. Por lo tanto, minimizar aquello me parece no adecuado, porque además el tono no me gusta. He escuchado como que las Fuerzas Armadas no están disponibles, como en una posición de veto”.

“Lo que sin duda debiese ocurrir es que las Fuerzas Armadas tienen que acatar las disposiciones de la autoridad civil, y yo esperaría que en una democracia como la de Chile las herramientas que el Estado nos entrega se puedan utilizar”, finalizó.

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