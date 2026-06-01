Frei defiende designación como embajador de Chile en Misión Especial: "He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido"

Tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en el Congreso, Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió a su designación como embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem.

En diálogo con La Tercera, el exmandatario recalcó que "he trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”.

Añadió que “después de mi gobierno (1994-2000) he trabajado con todos los gobiernos que me han pedido ayudar a Chile en el campo internacional, considerando que Chile, hoy en día, un 75% de su PIB es comercio exterior”, sostuvo.

El exjefe de Estado sostuvo que "esas cifras muy pocos países las pueden decir, por eso hay que seguir incorporándose al mundo”.

Complementó que “hay sectores en Asia, en la India, en África donde hay que ir y llevar nuestros productos. Chile va a seguir progresando en la medida que esté inserto en el mundo”.

Cabe recordar que el pasado viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente Kast había designado a Frei en el cargo, en un rol que ya había ejercido entre 2014 y 2022, bajo los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

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