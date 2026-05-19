Franco Parisi valora el cambio de gabinete y asegura que el Presidente Kast debía hacerlo "hace rato"

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió al cambio de gabinete que se produjo este martes en La Moneda.

Las ministras de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, dejaron el Gobierno. Al respecto, el excandidato presidencial afirmó que el Mandatario “tenía que hacerlo hace rato”.

Respecto al nombramiento de Claudio Alvarado como biministro de Interior y Segegob, comentó que “nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro del Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería”.

En ese contexto, afirmó que “en verdad, la estructura no daba para mucho. El cargo de ministro del Interior estaba bastante perdido, asumía roles de la Segpres y se topaban”.

Por lo mismo, concluyó manifestando que “veamos cómo funciona esta estructura, que ojalá tome el protagonismo que corresponde y que no esté con la estructura del segundo piso que ha metido bastante ruido en este esquema”.

Cabe señalar que Trinidad Steinert dejó la cartera de Seguridad Pública y en su reemplazo asumió Martín Arrau, quien dejó el MOP.

Mientras que el titular de Transportes, Luis de Grange, queda a cargo del Ministerio de Obras Públicas, sumando una segunda cartera dentro del gabinete.

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