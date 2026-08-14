Franco Parisi invitó al alcalde Desbordes a sumarse al Partido de la Gente: "Ojalá algún día podamos estar caminando juntos"

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se reunió con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (independiente exRN), y lo invitó a unirse a la colectividad, lo cual el jefe comunal descartó por el momento.

Ambos se reunieron en la municipalidad por primera vez para abordar temas de seguridad en la comuna y analizar la reelección de Desbordes en las elecciones municipales de 2028. Parisi le ofreció su apoyo.

En efecto, en un punto de prensa conjunto, Parisi anunció que Desbordes contará con el apoyo del PDG en las municipales de 2028. "Usted es una persona que sabe mucho, no solamente fue oficial de Carabineros, abogado, también tiene esa sensibilidad que nosotros en el PDG valoramos mucho. Y quién sabe si en el futuro, ojalá nuestros caminos se junten, porque el PDG valora personas como usted", dijo.

"La derecha se perdió un tremendo líder y nosotros lo respetamos y ojalá algún día podamos estar caminando juntos, porque Chile necesita más diálogo, más unión y grandes personas como usted", añadió Parisi.

Sin embargo, Desbordes respondió que "por ahora soy independiente, pero sin duda amigo del PDG".

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