Franco Parisi cuestiona plan de Reconstrucción Nacional y advierte que "los votos del PDG no van a estar"

En relación a la propuesta que busca suprimir el tributo de primera categoría para las compañías, la postura del Partido de la Gente (PDG) ya está definida. Su líder, Franco Parisi, fue categórico al advertir que “los votos del PDG no van a estar en estas condiciones”.

La principal crítica del dirigente apunta a que la estructura de la iniciativa ignora a los grupos más vulnerados por la coyuntura económica. Al respecto, el excandidato presidencial argumentó: “Todo el ajuste se lo está llevando la clase media. A nosotros nos preocupa la clase media, las pymes que no están siendo consideradas en este paquete incluido por el Presidente y su gabinete”.

RIESGOS FISCALES Y DUDAS ECONÓMICAS

El análisis del político no se limitó únicamente a las consecuencias sociales, sino que también encendió las alarmas respecto a los efectos que estas medidas tendrán sobre las arcas del Estado. Sobre este punto, proyectó un escenario complejo: “Veo un incremento en el déficit fiscal más que en la recaudación en los próximos años”.

Asimismo, el líder del PDG puso en duda la capacidad del plan para incentivar el ingreso de inversiones al país, asegurando que “la meta es baja”. En esa misma línea, planteó que “se puede recaudar mucho más si se mejora la oferta tributaria para atraer las platas que están afuera”.

MANEJO POLÍTICO

El momento escogido por el Ejecutivo para dar a conocer estas directrices también fue blanco de cuestionamientos. Para Parisi, “hay un problema de timing” en la estrategia comunicacional de La Moneda, lo que ejemplificó señalando que “no puede haber una cadena nacional el día antes en que subió de nuevo la gasolina”.

Siguiendo con sus reparos políticos, dirigió sus dardos hacia la gestión del Ministerio de Hacienda frente a las negociaciones parlamentarias. “Si eres ministro de Hacienda es obvio que debes juntarte con todos. Creo que las bancadas serán duras y lapidarias en esta discusión. Lo veo complicado y no por culpa de nosotros”, sentenció.

ESTRATEGIA LEGISLATIVA

Frente a la inminente tramitación en el Congreso, el economista cerró la puerta a aprobar el texto tal como fue presentado originalmente, proponiendo una alternativa metodológica para su debate. “Hay que desmembrarlo. Tratar de apoyar esta iniciativa como una sola creo que está perdida”, recomendó.

Para concluir su intervención, el fundador de la colectividad deslizó una reflexión sobre el actual clima de diálogo entre las autoridades y la ciudadanía: “En la política se necesita tener corazón y entender las posiciones de las personas, y eso es lo que estoy echando de menos”.

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