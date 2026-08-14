Francisco Riveros asumió como nuevo ministro del Deporte tras la abrupta salida de Natalia Duco

El exgerente de Palestino y asesor del segundo piso de La Moneda, abogado Francisco Riveros, juró como nuevo ministro del Deporte en reemplazo de Natalia Duco.

La ceremonia se realizó en el Salón Montt Varas y estuvo encabezada por el Presidente José Antonio Kast, quien el jueves solicitó las renuncias de Duco y del subsecretario Andrés Otero.

Precisamente, en el cargo de este último asumiría la directora del Instituto Nacional del Deporte, Sofía Rengifo.

Y tras el cambio de gabinete, el abogado entregó sus primeras primeras definiciones como secretario de Estado. "Quiero partir por agradecer al Presidente de la República por haberme dado el honor de poder servir a Chile, servir a sus ciudadanos y servir a sus deportistas a través de todo el trabajo que podemos hacer en el Ministerio del Deporte".

Añadió que "vamos a seguir adelante con el plan A Mover Chile, llevando el deporte y la actividad física al día a día de los chilenos, y que todos puedan vivir las ventajas de lo que es la vida sana, lo que son los buenos hábitos, y también algo muy importante, que es el rol formativo que tiene el deporte".

"También tengo especial interés en el deporte federado, en el fútbol profesional, y en desarrollar el potencial inmenso que tiene Chile en materia deportiva", sostuvo.

Por último, declaró que "quiero también agradecer a la ministra saliente, con quién nos vamos a reunir y con quién vamos a hacer un traspaso, que me va a entregar todo lo muy valioso que ha hecho por el deporte chileno en este tiempo".

Cabe señalar que Duco se sumó a las salidas de las ministras Trinidad Steinert (Serguridad) y Mara Sedini (Segegob), además otras 39 renuncias de seremis y subsecretarios.

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