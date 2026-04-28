Francisco Kaminski fue detenido tras allanamiento a su departamento en Las Condes

El comunicador Francisco Kaminski fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras un allanamiento en su departamento ubicado en Las Condes, en el marco de una indagatoria por lavado de activos asociados al narcotráfico.

El animador de televisión fue detenido por Ley 20.000 de drogas, para luego ser trasladado a un cuartel de la policía civil en la región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI llegaron al departamento pasadas las 05:30 horas.

En un primer momento, se le calificó como sujeto de interés en esta causa, pero se habrían encontrado elementos en su departamento para su detención en flagrancia.

Este allanamiento es parte de otros que se están desarrollando en La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto, sumado a otros en las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

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