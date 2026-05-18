Madre de niña fallecida en Las Condes se querellará contra el padre por homicidio simple por omisión

La madre de la niña de 2 años que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes anunció que presentará una querella contra el padre de la menor por el delito de homicidio simple por omisión, argumentando que la pequeña se encontraba bajo su cuidado y que el dormitorio donde dormía no contaba con mallas de protección.

En conversación con el programa Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile, el abogado de la mujer, Jorge Jorquera, confirmó las acciones judiciales que impulsarán en el caso.

"Se va a presentar una querella por el delito que nosotros consideramos, que es homicidio simple, en este caso por comisión por omisión", señaló el representante legal.

El abogado explicó además que, dentro del acuerdo de relación directa y regular establecido entre ambas partes, existían compromisos explícitos respecto a medidas mínimas de seguridad en el inmueble donde la menor permanecía durante las visitas con su padre.

"En el acuerdo de relación directa irregular, que fue consensuado entre las partes, se colocó expresamente medidas de seguridad mínimas como mallas de seguridad. Y la malla de seguridad que colocó el padre daba solamente hacia Apoquindo y donde ocurrió el hecho era un ventanal que no tenía malla de seguridad y no había forma de verificarlo", sostuvo.

Jorquera aseguró que, a juicio de la familia materna, los antecedentes permiten configurar un delito de homicidio simple y no un cuasidelito, debido a que —según afirmó— el padre había sido advertido previamente sobre la necesidad de implementar medidas de resguardo.

"Nosotros estimamos que hubo homicidio simple y no cuasidelito porque se le advirtió con anticipación respecto de la instalación de mallas de seguridad y todas las medidas necesarias para efecto de esto e hizo caso omiso", agregó.

Finalmente, el abogado insistió en que existió una falta de cuidado por parte del padre de la menor y cuestionó que no se hubieran adoptado medidas preventivas suficientes considerando la periodicidad de las visitas.

"Hay una falta de cuidado. Las visitas eran una vez al mes. Tiene 30 días, 29 días restantes, para haber hecho lo que hizo, si es que, aquí hubo consumo de alcohol el día anterior o el mismo día y sin embargo ese cuidado no se tuvo y aquí está la consecuencia", concluyó.

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