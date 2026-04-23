Francisco Chahuán recibió el grado de Doctor Honoris Causa por su aporte a la relación Chile - Marruecos

El exsenador Francisco Chahuán recibió el grado de Doctor Honoris Causa, otorgado por el Reino de Marruecos y la Université Abdelmalek Essaâdi.

Esto, en reconocimiento a su labor parlamentaria, su trabajo intelectual y su compromiso sostenido con la promoción de la colaboración entre Chile y el país de África.

La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) informó que el presidente de la entidad recibió el honor en reflejo a "una trayectoria de más de 15 años impulsando el diálogo, la cooperación y la apertura de espacios para el encuentro entre los pueblos".

Desde la organización de partidos y movimientos políticos de centro y centroderecha de América, añadieron que "desde ahí, Chahuán continúa contribuyendo a la construcción de puentes que conectan culturas, ideas y oportunidades".

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