Francisco Chahuán participó en conferencia y reunión ejecutiva de la International Democracy Union en Croacia

El presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y exsenador, Francisco Chahuán, participó en una conferencia organizada por la International Democracy Union (IDU), realizada los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en Zagreb, Croacia, en su calidad de vicepresidente de dicha organización.

La IDU es una de las principales alianzas globales de partidos de centroderecha, lo que refuerza la relevancia de este encuentro a nivel internacional.

La reunión tuvo como objetivo analizar los desafíos de las relaciones transatlánticas en el contexto de una nueva era geopolítica marcada por cambios profundos en el equilibrio internacional. Asimismo, se abordaron temas clave como la situación de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, los desafíos globales en materia de migración y demografía, y la necesidad de avanzar en propuestas que permitan compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico sostenible de los países.

En el marco de este foro, el presidente Chahuán sostuvo diversas reuniones bilaterales de alto nivel. Entre ellas, destacó su encuentro con Stephen Harper, presidente de la IDU y exprimer ministro de Canadá, con quien recordó la figura del expresidente chileno Sebastián Piñera, a quien Harper manifestó tener un especial aprecio. Asimismo, dialogó con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, abordando las políticas públicas que han permitido mantener un sólido respaldo ciudadano a su gestión, facilitando su reelección y posicionamiento político.

Otra reunión relevante fue la sostenida con Christian Schmidt, alto representante para Bosnia y Herzegovina y vicepresidente de la Fundación Hanns Seidel. En dicha instancia, analizaron la situación política de América Latina, las perspectivas frente a los próximos procesos electorales en la región y las oportunidades de cooperación entre dicha fundación y los países latinoamericanos.

Durante la sesión plenaria principal, Francisco Chahuán expuso ante los asistentes sobre los cambios políticos que se están desarrollando en América Latina, enfatizando las transformaciones institucionales y los desafíos para la democracia en la región. En este contexto, reiteró la importancia de mantener la presión internacional para avanzar hacia elecciones libres, transparentes y democráticas en Venezuela, así como la necesidad de la liberación de presos políticos y el cese de la persecución a opositores en países como Cuba y Nicaragua.

En su intervención, también subrayó la relevancia de fortalecer la cooperación internacional entre democracias, con el fin de enfrentar de manera conjunta los desafíos globales actuales y promover valores como la libertad, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

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