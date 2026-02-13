Fondo Chile considera aportes para Cuba de hasta US$5 millones anuales

La Cancillería explicó que la ayuda a Cuba anunciada por el Gobierno se realizará mediante un aporte a la Unicef, a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid).

Según indicó la Cancillería, Unicef opera en Cuba desarrollando intervenciones en atención a la crítica situación que se vive en la isla, mediante la provisión de agua, atención de salud y nutrición, incluyendo equipamiento e insumos, "con el objetivo de asegurar la continuidad de servicios esenciales y con especial foco en la población de niños, niñas y adolescentes".

"El Gobierno de Chile solidariza con el pueblo cubano y la catástrofe humanitaria que viven, situación que se ha visto agravada por el endurecimiento del bloqueo económico y energético que enfrenta ese país", añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"En ese sentido, Chile reitera su rechazo y condena a cualquier medida o sanción unilateral, sobre todo cuando a través de estas existe afectación directa en las condiciones de vida de las personas", añadió.

Finalmente, la Cancillería recordó que en 2006 se promulgó la Ley N° 20.138, con la que se autorizó la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza. "Con esta Ley, el Presidente de la República queda facultado para efectuar aportes hasta por US$5 millones anuales, como parte de iniciativas contra el hambre y la pobreza a fondos, programas y agencias del Sistema de Naciones Unidas", recalcó.

