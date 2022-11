FNE pide a la Corte Suprema que ratifique sentencia del TDLC contra empresas del "cartel del fuego"

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió a la Corte Suprema que ratifique la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas involucradas en el denominado "Cartel del Fuego".

Se trata de Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada, sancionadas por haber celebrado y ejecutado un acuerdo anticompetitivo para asignarse contratos para prestar servicios de combate y extinción de incendios forestales a través de aviones cisterna.

La situación ocurrió en el marco de procesos de contratación convocados por empresas privadas y entidades públicas entre el 2009 y el 2015.

En enero de este año, el TDLC condenó a las compañías a pagar una multa a beneficio fiscal de 8 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a alrededor de US$ 6,3 millones. Del total, US$ 1,5 millones deberá asumirlo Faasa Chile y casi US$ 4,8 millones Martínez Ridao.

Según advirtió la FNE, entre los afectados estuvieron la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), además de empresas forestales privadas.

Durante una audiencia realizada este martes, el jefe de litigios del ente persecutor, Víctor Santelices, solicitó al máximo tribunal que rechace los recursos de reclamación presentados por las empresas involucradas.

"El acuerdo cumple con todas las características para calificarlo de único y continuo, así como de infracción permanente”, advirtió Santelices, aseverando que “las multas no resultan desproporcionadas y una reducción adicional pone en riesgo su eficacia disuasiva”.

