FNE descarta riesgos a la libre competencia en licitación para el servicio de buses hacia y desde el Aeropuerto de Santiago

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) sostuvo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que las bases de licitación para el servicio de buses hacia y desde el Aeropuerto de Santiago no presentan riesgos relevantes para la libre competencia.

Ello en el marco de una consulta realizada por Centropuerto S.A. en la que afirmaba que una eventual ampliación de los recorridos del sistema RED dentro del aeropuerto generaba riesgos de competencia para los eventuales adjudicatarios.

En una audiencia pública, la institución expuso que revisó las condiciones de la licitación, las características del mercado y los posibles efectos de una eventual ampliación del sistema RED dentro del aeropuerto.

En cuanto a la licitación, la Fiscalía señaló que sus bases permiten competir por tarifas, contemplan más de un operador y establecen requisitos objetivos y no discriminatorios, cumpliendo así con los criterios previamente fijados por el TDLC.

En cuanto al mercado y la eventual ampliación de los recorridos de RED, la FNE indicó que, si bien los servicios de buses licitados y el sistema RED son competidores relativamente cercanos para los usuarios más sensibles al precio, considera poco probable que el sistema RED amplíe sus recorridos dentro del aeropuerto en el corto o mediano plazo, ya que no hay actualmente una intención por parte de la autoridad competente en dicho sentido.

Adicionalmente, afirmó que se trataría de un escenario eventual que no distorsiona el proceso competitivo de la licitación pues, afectaría por igual a todos los oferentes.

La Fiscalía agregó que, aun si dicha expansión llegara a concretarse, los buses dedicados seguirían ofreciendo características distintas, como viajes más directos, acceso a terminales y facilidades para transportar equipaje, concluyendo que su efecto en la competencia sería acotado.

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