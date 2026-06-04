FNE aclara que crisis de presupuesto se arrastra de gobiernos anteriores y descarta recortes del Ejecutivo actual

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aclaró que las dificultades presupuestarias que enfrenta la institución tienen su origen en administraciones anteriores y aseguró que no ha sido objeto de los ajustes presupuestarios aplicados por el actual Gobierno en el marco de las medidas de contención del gasto público.

La precisión se produjo luego de la exposición realizada el pasado 2 de junio por el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, ante la Comisión de Economía del Senado, instancia en la que advirtió sobre una reducción de recursos en un contexto en que los mercados presentan mayores niveles de complejidad debido a su creciente digitalización y concentración.

A través de una declaración pública, la entidad buscó aclarar el origen de las restricciones presupuestarias que afectan a la institución.

En ese sentido, la FNE sostuvo que "durante el presente Gobierno la FNE no fue objeto de ajustes presupuestarios en el contexto de lo dispuesto en la Circular N°12, de 2026, del Ministerio de Hacienda".

Asimismo, el organismo explicó que las inquietudes respecto de los recursos disponibles fueron planteadas desde el inicio de la actual administración.

"El Fiscal Nacional Económico, al asumir el actual Gobierno, comunicó al ministro y al subsecretario de Economía las preocupaciones relativas al presupuesto de la institución que datan de administraciones anteriores y que no han sido abordadas a la fecha, encontrando una buena recepción de parte de las autoridades de gobierno entrantes", añadió.

La Fiscalía también informó que actualmente se encuentra desarrollando gestiones con el Ejecutivo para mejorar su situación financiera de cara a los próximos años.

En esa línea, señaló que "durante el proceso de formulación presupuestaria en curso, la FNE se encuentra trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía, a través del Subsecretario de Economía, en un proyecto de mejora presupuestaria".

Con esta aclaración, la institución buscó precisar que las restricciones presupuestarias mencionadas por su máxima autoridad corresponden a una situación arrastrada desde gobiernos anteriores y que actualmente existe un trabajo coordinado con el Ejecutivo para fortalecer los recursos destinados a las labores de fiscalización y promoción de la libre competencia.

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