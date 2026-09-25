Director de Migraciones dice que "estamos muy cerca" de un acuerdo con Venezuela para retomar expulsiones

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, comentó sobre el posible retorno de los vuelos de expulsión a Venezuela

En conversación con Radio Pauta, la autoridad afirmó que las conversaciones con Venezuela han avanzado. “Yo creo que estamos muy cerca del acuerdo”, destacó.

El director dijo que espera reunirse "también con el Presidente (José Antonio Kast) los próximos días y seguramente nos va a contar más detalles", de la reunión que sostuvo con Delcy Rodríguez.

Sauerbaum aclaró que Chile no puede enviar un avión con personas expulsadas a Venezuela dado que se requiere de un acuerdo político para que ese país reciba los vuelo.

Por otro lado, abordó la caída del 93% en los ingresos irregulares detectados en el norte, Sauerbaum afirmó que "Escudo Fronterizo ha sido una combinación de elementos porque no solamente está la presencia militar, que se duplicó desde marzo que llegó el Presidente Kast, y ese es un elemento importante".

"El segundo elemento son las tecnologías que se han agregado; hay drones, aviones no tripulados, hay camionetas que tienen cámaras que ven a 12 kilómetros de distancia", añadió.

Asimismo, apuntó a "que los propios militares han dicho que el cambio de estrategia, que ellos mismo han propuesto al Presidente Kast fue lo que ha logrado esta baja tan ostensible y que decir de la polémica zanja que provocó tanta mofa, pero que ha demostrado ser un disuasor para quienes quieren ingresar ilegalmente".

Junto con ello, apuntó a la "decisión política de tener una actitud distinta respecto de la ilegalidad para los países vecinos es una señal de que en Chile no va a ser tan fácil ingresar ilegalmente y mantenerse dentro de el tampoco".

Además, el director de migraciones detalló que se han efectuado cerca de mil reconducciones hacia países vecinos, principalmente Bolivia, y anunció avances en las conversaciones para establecer un acuerdo de reconducción con Perú.

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