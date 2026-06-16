Fiscalía investiga “la participación o no de funcionarios públicos” en trama de más de 200 niños haitianos desaparecidos

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, abordó la investigación que busca esclarecer el paradero de menores de edad de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile durante 2025 bajo la figura de reunificación familiar.

En conversación con 24 Horas, el persecutor sostuvo que la indagatoria apunta a determinar la existencia de eventuales delitos asociados a estos ingresos.

“Hay hechos que revisten carácter de delito, desde el punto de vista de la trata de personas respecto de menores”, señaló.

Campos explicó que la investigación también busca establecer si existió participación de funcionarios públicos en los hechos.

El persecutor afirmó que se investiga “la participación o no de funcionarios públicos, en este caso chilenos, y respecto del cual eventualmente pueden ser desde infracciones de deberes propios de su cargo, ya sea por hacer, o dejar de hacer, o haber recibido una dádiva, promesa, o una recompensa económica, por no decir, eventualmente, lo que se conoce como coima”.

Asimismo, detalló que una de las líneas investigativas apunta a determinar el origen de los recursos utilizados para financiar los traslados desde Haití a Chile y la identidad de los responsables.

“De cómo obtuvieron dinero para poder viajar desde Haití a Chile, quiénes son las personas responsables”.

En esa línea, enfatizó que la investigación se desarrollará sin restricciones respecto de las personas eventualmente involucradas.

“El Ministerio Público acá no tiene tapujo alguno respecto a las personas que pueden estar involucradas, sea cual fuere el grado”, subrayó.

Además, Campos reconoció que el número de casos podría superar los 200 menores de edad, advirtiendo la existencia de importantes irregularidades en los registros migratorios.

Según explicó, varios vuelos no contaban con listados de pasajeros ni con antecedentes que permitieran verificar la identidad de los adultos acompañantes.

“Habría incluso muchos de estos vuelos, o no pocos de estos vuelos, sin listado de pasajeros o sin evidencia de la validación precisamente de adultos acompañantes de niñas, niñas y adolescentes, que son materia precisamente de la indagatoria que el Ministerio Público ha ordenado”, advirtió.

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