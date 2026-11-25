La Corte Suprema envió al Senado su informe del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de otorgar protección a los niños y niñas abandonados en establecimientos de salud.

El asunto fue analizado en el pleno del lunes 23 de noviembre y el documento fue enviado a la presidencia del Senado al día siguiente.

Si bien el máximo tribunal valoró el propósito de fortalecer el sistema de protección de la infancia, manifestó reparos sobre los mecanismos contemplados en el proyecto y sus eventuales consecuencias.

“En términos generales y sin perjuicio de los reparos que la iniciativa merece, se considera altamente positivo que se busque reforzar el sistema de protección de la infancia y que, para el asunto que se informa, de lactantes, niños, niñas y adolescentes abandonados en establecimientos sanitarios más si se tiene presente la Convención sobre los Derechos del Niño que insta a los Estados parte a adoptar las medidas legislativas, administrativas y sociales para protegerlos contra toda forma de descuido, abandono y trato negligente, y que éstos se esfuercen por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, dice el informe.

Añade: “Respecto de la modificación al artículo 38 de la Ley N°21.430, cabe concluir que resulta problemático que no se consideren a los adolescentes como sujetos de protección cautelar ante al abandono".

Asimismo, "se estima que el deber de informar arriesga ser ineficaz para la oportuna intervención de las autoridades de protección, al utilizar como elemento de activación de dicho deber, la 'toma de conocimiento' personal de los directores del abandono”.

La opinión continúa señalando que, “por otra parte, se considera que la iniciativa, al exigir el deber de informar a partir de un plazo y no considerar las circunstancias particulares del caso concreto, podría terminar promoviendo la intervención de las autoridades de protección en casos en que no existe abandono efectivo, produciendo un desgaste innecesario de las capacidades del sistema”.

“En lo que concierne a la introducción de medidas cautelares judiciales especiales para el abandono hospitalario, entre otras consideraciones, se estima que insertar un modelo de cuidado especial, diferente al general, establece diferencias que el proyecto no explica, bajo una redacción que pareciera excluir a los padres o cuidadores como sujetos a quienes podría entregarse el cuidado del niño o niña abonado, y que además exige a las personas a quienes se confiará el cuidado haber sido debidamente evaluadas y capacitadas por el Servicio, lo que pareciera contradecir el carácter urgente de la medida”, plantea la Corte Suprema.

“En definitiva, esta innovación podría resultar problemática no solo porque reemplaza el interés superior del niño o niña por una regla legal de preferencia de cuidado provisional en contra de los padres y cuidadores, hayan o no tenido participación en el abandono, promoviendo la desvinculación del niño o niña con sus padres o cuidadores, sin considerar ni matizar las razones que motivaron el alejamiento; sino porque también exige un requisito (evaluación y capacitación) que en la actualidad no se requiere para la generalidad de los casos y que podría ser de difícil cumplimiento en escenarios que por su naturaleza revisten el carácter de urgente, lo que podría terminar dejando a niños y niñas abandonados en establecimientos de salud en una situación aún más desmejorada en comparación con los demás quienes requieran protección en otras hipótesis”, concluye el informe.

(Imagen referencial: Getty)

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