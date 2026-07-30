Fiscalía confirma que joven asesinado en Huechuraba intentó defender a su familia con un bate durante el asalto

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó que el joven de 23 años que fue asesinado de un disparo durante un violento asalto en la comuna de Huechuraba intentó defender a su familia con un bate de madera.

El crimen se registró cerca de las 4:30 horas de este jueves, al interior de una vivienda ubicada en el sector de calle Lipana con Chequena, donde reside una familia de comerciantes compuesta por una mujer y sus dos hijos.

De acuerdo con la investigación, al menos seis delincuentes llegaron hasta el domicilio a bordo de un automóvil Audi blanco y un jeep Grand Cherokee, según informó el fiscal Felipe Olivari.

El persecutor detalló que "Llega un vehículo, se bajan cerca de seis tipos, saltan la reja perimetral, posteriormente fuerzan la puerta con una herramienta e ingresan al domicilio con pistolas".

Añadió que "El hijo de 23 años intenta repeler el asalto con un bate de madera y una de las personas que entra le dispara con un arma de fuego, lo que le causa la muerte".

Respecto del segundo hijo de la familia, el fiscal señaló que "el hijo menor (20) resultó con lesiones leves, producto de que se encerró en su pieza, trancó la puerta, la intentaron abrir, pero son lesiones muy menores".

Asimismo, confirmó que las víctimas corresponden a "una familia de comerciantes, a lo mejor los imputados pensaban que efectivamente manejaban dinero en efectivo".

En cuanto a las diligencias, Olivari expresó que "Ojalá tener resultados a corto plazo, identificar a los culpables de este terrible crimen. Estaríamos hablando de un delito de robo con homicidio, uno de los ilícitos que tiene pena más alta en Chile, por lo tanto, la idea es tener los resultados lo más pronto posible".

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por el OS9 de Carabineros y el Labocar, mientras se realizan las diligencias para identificar y detener a los responsables.

De manera preliminar, los delincuentes habrían sustraído un teléfono celular, un anillo de oro y un millón de pesos en efectivo antes de escapar del lugar.

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