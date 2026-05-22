Fiscalía confirma que Iván Aróstica y su hijo usaron armas debidamente inscritas para repeler "turbazo"

La Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, y uno de sus hijos utilizaron armas debidamente inscritas para repeler a un grupo de delincuentes que protagonizó un violento “turbazo” en su domicilio, ubicado en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

El fiscal Denys Pavez detalló que "ingresan al menos cuatro individuos con armas de fuego y en ese contexto se inicia este delito de robo, hay signos de fuerza en el domicilio para ingresar en este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego debidamente inscritas, hay seis detenidos, tres adolescentes".

Por su parte, el subprefecto Alejandro Armijo, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, confirmó que "efectivamente hay una dinámica de intercambio de disparos, está en proceso de determinar cuántos fueron efectuados desde el interior del inmueble".

"El estado de salud de las víctimas es de fuera de riesgo vital, una se encuentra ya en el inmueble, el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica", añadió el subprefecto Armijo.

Tras recibir atención médica por lesiones provocadas por golpes y cortes, Aróstica regresó a su domicilio. El exministro no sufrió impactos balísticos; sin embargo, su hijo resultó herido por un disparo en la zona lumbar, por lo que permanece hospitalizado.

La Fiscalía también confirmó que tanto Iván Aróstica como su hijo y la esposa del exmagistrado tienen la calidad de víctimas en la investigación. En el lugar, detectives de la BIRO y de la Brigada de Homicidios de la PDI realizaron diversos peritajes para esclarecer la dinámica del asalto y determinar la eventual legítima defensa.

El “turbazo” se registró cerca de las 21:30 horas del jueves en la vivienda de la familia Aróstica, ubicada en el sector de calle Gaspar Banda con Arcángel, en San Miguel, hasta donde llegó un grupo de sujetos armados que ingresó violentamente al inmueble.

Aróstica, de 69 años y conocido coleccionista de armas, se encontraba junto a su esposa y uno de sus hijos al momento del ataque. Ambos utilizaron armas inscritas para defenderse, logrando herir a cuatro de los asaltantes. Uno de ellos falleció, mientras que los otros quedaron internados en el Hospital Barros Luco. Posteriormente, otros sospechosos fueron detenidos en las inmediaciones del lugar.

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