Embajador de Chile presentó sus credenciales ante Donald Trump y asume formalmente en EE.UU.

El embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, presentó este jueves sus cartas credenciales ante el Presidente Donald Trump, marcando así el inicio oficial de su misión diplomática en Washington.

Según destacó el propio representante, designado por el Presidente Kast, la ceremonia dio comienzo formal a sus funciones como Embajador de Chile ante Estados Unidos.

El nombramiento de Ergas fue informado el pasado 15 de abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El nuevo embajador es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales y cuenta con una extensa trayectoria en el sector privado.

Desde Cancillería resaltaron que ha desarrollado una carrera de más de 35 años, principalmente vinculada al emprendimiento y la generación de empleo y oportunidades.

Asimismo, ha integrado directorios y ocupado cargos de liderazgo en más de una decena de empresas ligadas a los sectores financiero, inmobiliario, automotriz, hotelero, turístico y de vestimenta y accesorios, entre otros rubros.

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