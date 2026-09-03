Fiscalía Centro Norte abre investigación por presuntos delitos informáticos vinculados a Fernando Cerimedo en Chile

La Fiscalía Centro Norte acogío la denuncia del diputado Juan Santana y decidió abrir una investigación para indagar si el consultor argentino Fernando Cerimedo participó e intervino eventualmente en campañas electorales del país.

Al respecto, el parlamentario dijo que "valoramos profundamente la decisión de la Fiscalía Nacional de acoger nuestra denuncia e iniciar una investigación penal por eventuales delitos informáticos que estarían vinculados al consultor argentino Fernando Cerimedo".

Añadió que "esto muestra, una vez más, que en nuestro país nadie está por sobre la ley, y que cuando le hicimos consultas tanto al Presidente de la República como a otras autoridades que hasta la fecha no han respondido, hay instituciones que en nuestro país deben ser las garantes de resguardar nuestro sistema político y nuestro sistema democrático".

"Esperamos que esta investigación se lleve con diligencia, con transparencia, y podamos obtener resultados prontamente", indicó el diputado.

En concreto, el ente persecutor abrió una denuncia por la eventual intervención de Cerimedo en campañas políticas en en el país. Santana ha detallado que "cuentas fueron utilizadas durante la campaña de José Antonio Kast, entre otras cosas, para cuestionar la salud de la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei".

Cabe señalar que el trasandino fue detenido en Bolivia por femicidio frustrado contra su expareja, Nadia Beller. Además, la policía encontró una minigranja de bots en uno de los inmuebles asociados al asesor.

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