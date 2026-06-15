Fiscalía abre investigación de oficio por ingreso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana en 2025

La Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio, la cual fue dirigida a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes (NNA) de nacionalidad haitiana a territorio nacional en 2025.

Esos ingresos se habrían realizado bajo la figura de reunificación nacional, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año pasado.

La Contraloría General de la República habría identificado que cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter.

Tales traslados aéreos fueron autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil, y la relación de los NNA con esos adultos no habría sido verificada por las autoridades competentes durante el viaje ni al momento de ingreso al país.

Además, la gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sean nacionales o residentes.

La investigación recae en el Fiscal Regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, quien podrá actuar apoyado por el o los fiscales adjuntos que designe para dirigir la acción penal y, además, dar protección a las víctimas y testigos, todo ello si fuere necesario.

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