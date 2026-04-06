Fiscal Valencia apunta a posible advertencia de la defensa en fuga de Apablaza mientras en Argentina reactivan su búsqueda

Las labores para dar con el paradero del exfrentista Galvarino Apablaza, quien se mantiene en calidad de prófugo, han tomado un nuevo impulso tras la decisión del Ejecutivo argentino de ofrecer, el pasado viernes, una recompensa de $20.000.000 de pesos —monto que sobrepasa los 13 millones de pesos chilenos— a cambio de información certera sobre su ubicación.

Bajo este nuevo escenario, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, planteó la hipótesis de que “su abogado defensor lo hubiera advertido de lo que podía ocurrir”. En declaraciones entregadas a Radio Infinita, la máxima autoridad del Ministerio Público puntualizó las limitantes del organismo en la causa, explicando que “nosotros tenemos participación indirecta en eso, el caso de Galvarino Apablaza sigue tramitándose bajo las reglas del procedimiento penal antiguo, entonces tenemos poco que intervenir en eso”.

En la vereda opuesta, el representante legal del propio Apablaza, Rodolfo Yanzón, ya había fijado una postura pública respecto al proceso de extradición que busca traer al procesado a territorio nacional. Al respecto, el jurista adelantó que “Apablaza Guerra no se va a presentar porque sería refrentar un acto absolutamente ilegal”.

Pese a estos argumentos, Valencia profundizó en sus sospechas sobre las circunstancias que rodean la desaparición del imputado. “Permitiéndome opinar, normalmente un abogado defensor diligente debería estar atento a lo que está ocurriendo. Uno quizás piensa que detrás de la fuga del señor Apablaza puede haber habido una conspiración”, sostuvo el jefe de la fiscalía.

Finalmente, el fiscal nacional recalcó que es “altamente probable que su abogado sea un abogado defensor diligente y hubiera mantenido más o menos al tanto a su cliente y advertido lo que podía ocurrir. Uno espera de las policías, en este caso son las policías extranjeras, que estén más al tanto”, concluyó, apuntando a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad internacionales en el seguimiento del caso.

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