Fiscal supraterritorial aseguró que el secreto bancario no representa un obstáculo para las investigaciones

El fiscal Miguel Ángel Orellana, recientemente nombrado como titular de la nueva Fiscalía Supraterritorial, aseguró que el secreto bancario no representa un obstáculo para la persecución penal.

“El secreto bancario no es un problema para perseguir delitos”, afirmó en medio del debate legislativo sobre el Subsistema de Inteligencia Económica.

Durante una entrevista con radio Pauta, el persecutor profundizó en este escenario y detalló que “el secreto bancario desde hace mucho tiempo no es un verdadero inconveniente. Tenemos bastante fluidez en relación a la obtención de la información financiera. Además, hay una buena coordinación con la Unidad de Análisis Financiero”.

Al momento en que el Ministerio Público requiere poner fin a esta reserva de datos, la respuesta de los juzgados fue valorada positivamente por el abogado. “Son bastante rápidos y eficientes”, remarcó Orellana respecto al actuar de los tribunales, haciendo hincapié en que “en lo que atañe al rol de la Fiscalía, no tenemos un inconveniente sobre ese punto”.

Actualmente, la normativa que busca dar vida al Subsistema de Inteligencia Económica cumple su tercer trámite legislativo en el Senado. Esto ocurre luego de que la Cámara de Diputados despachara y aprobara el texto durante el mes de marzo.

La posibilidad de levantar el secreto bancario sin contar con una orden emanada por la justicia es el punto que ha provocado reparos frente a esta iniciativa legal, generando una evidente resistencia al interior de los sectores oficialistas.

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