Fiscal Nacional (s) tras fallidas nominaciones en el Senado asegura que "el Ministerio Público está funcionando plenamente"

A casi tres meses de la salida de Jorge Abbott de la Fiscalía Nacional, aún no se ha podido elegir a su sucesor, luego de que por primera vez en la historia el Senado rechazó dos veces la candidatura hecha por el Gobierno, tras la nominación de la Corte Suprema.

Si bien José Morales no logró convencer a la Cámara Alta en primera instancia a falta de dos votos, la caída de Marta Herrera fue aún mayor, tras lograr solo 26 de los 33 respaldos necesarios de los legisladores.

No obstante, el fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, afirmó desde La Moneda que "el Ministerio Público está funcionando plenamente", a pesar de que hace 80 días no tienen un líder definido, quien deberá estar a la cabeza por ocho años.

"Hemos hecho todas las reuniones, todos los trabajos que hay que realizar, todas las coordinaciones", señaló el también fiscal regional de Los Ríos.

Y añadió que "hemos enfrentado todos los temas, hemos participado en todas las instancias legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados, hemos visto las mesas de crimen organizado en el norte, en el sur, la Macrozona Sur sigue funcionando".

"No ha existido alguna queja, algún problema en estos últimos tres meses de funcionamiento de Ministerio Público sobre que no hayamos hecho algo, que hayamos dejado de hacer algo, alguna crítica", zanjó el persecutor, y acotó que "yo por lo menos no la he escuchado".

En la misma línea, aseguró que "hay un fiscal subrogante hoy que dirige al Ministerio Público con energía, con fuerza y con convicción".

Cabe recordar que el nombre de Meléndez continúa vigente para participar como candidato para fiscal nacional, considerando que la quina deberá reemplazar solo el nombre de Herrera.

Junto a él siguen en carrera la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, el fiscal de Aysén, Carlos Palma, y el abogado Ángel Valencia.

