Fiscal Nacional respalda solicitud de prisión preventiva para Cathy Barriga: "En casos de corrupción, es lo que se solicita"

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió al caso de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, formalizada por fraude al fisco por cerca de $31 mil millones.

En ese sentido, el jefe del Ministerio Público dijo esperar que “la justicia acceda a las peticiones que haga el Ministerio Público, puntualizando que, en casos de corrupción, es la privación de libertad en una cárcel lo que se solicita”.

“Generalmente en estos casos es la medida cautelar que se solicita; e insisto, espero que, como en otras oportunidades, los jueces de garantía, acogiendo los argumentos de la Fiscalía, accedan a todo lo que los fiscales solicitan durante esta audiencia”, agregó.

En la audiencia de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Andrea Díaz, ex administradora municipal; y María Isabel Palma, ex directora de Administración y Finanzas y ex directora de Control. En tanto, para Andrea Monsalve, la falsa periodista contratada por Barriga, se solicitó firma mensual y arraigo nacional.

A pesar de que les imputó el mismo delito de fraude al fisco, el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía debido a que colaboraron con la investigación. Además, el tribunal adelantó el plazo de investigación, que será de 120 días.

Junto con Cathy Barriga, la situación procesal de otros dos imputados, Ana María Cortés, exdirectora de Secplac; y Luis Japaz, asesor y mano derecha de la ex Alcaldesa, se resolverá en las próximas horas, debido a que su participación es más grave, por lo que también arriesgan prisión preventiva.

GASTOS INJUSTIFICADOS

En la audiencia, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, imputó a Barriga de la “instalación de una gobernanza fraudulenta tendientes a descomponer, impedir y bloquear los controles internos”, entre 2016 y 2021.

Asimismo, aseguró que la administración de Barriga falsificó las cuentas públicas, para dar cuenta de un falso superávit fiscal, en lo cual colaboraron los funcionarios formalizados, quienes elaboraron respuestas falsas para solicitudes de transparencia.

Esto le permitió incurrir en gastos ajenos a las finalidades de la Municipalidad, como el festival «Maipeluza», que tuvo un costo total de $1.740.286.836 en sus tres versiones.

Además, la instalación de un «Spa del Adulto Mayor» en 2019 en el cual se gastaron $4 mil millones, junto con otros $73 millones en una “Granja Alimentaria, una “Beca Cathy Barriga”, un evento llamado “Maipú Enamorado” o el “Año Nuevo Chino”.

También detalló el pago de más de $1 millón para pintar el auto de la Alcaldesa de color dorado y otros $48 millones en un evento que incluyó gigantografías, chapitas, poleras corporativas, pantallas led de iluminación y otros elementos.

La fiscal también detalló que Cathy Barriga gastó $17.850.000 en 1.000 collares Swarovski que eran entregados como regalos. Mismo objetivo que los 30.000 peluches "Renacín” y “Smapina” por 54 millones.

Otro gasto injustificado fue la compra de mochilas con el logo corporativo de su gestión municipal y de kits escolares para estudiantes de colegios particulares, por un valor de $123.620.175 y $20.944.191, respectivamente.

