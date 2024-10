Fiscal Nacional hace mea culpa y asegura estar arrepentido de haberse reunido con Luis Hermosilla

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reconoció haber tenido una cita con Luis Hermosilla, encuentro que ocurrió pocas semanas después de haber sido nombrado en el cargo.

En entrevista con T13 Radio, el máximo persecutor recordó que sostuvo una cita con el penalista solo para limar asperezas. “Cuando terminó la conversación, trató de plantearme la situación de Héctor Espinosa (exdirector general de la PDI), le dije que lo viera por los canales regulares”.

Fue tras la sesión de la comisión de Constitución del Senado que Ángel Valencia reconoció su arrepentimiento de haberse reunido con el abogado que se encuentra en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, imputado como autor de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, en el marco del «Caso Audio».

Tras ser elegido Fiscal Nacional, Valencia se reunió con el defensor a tomar un café. No se trató de un encuentro formal, de acuerdo con el cargo que acababa de asumir, sino más bien una forma de limar asperezas generadas en su camino a liderar el Ministerio Público.

“El momento del final de la reunión fue incómoda, cuando me plantea la situación de Héctor Espinosa (quería un juicio abreviado). Le dije claramente que esto no va a ocurrir. En lo que a mí corresponde, esto no va a ocurrir. Y desde que esa conversación se sostuvo, que fue poco después de haber sido nombrado, eso no ha ocurrido”, manifestó el fiscal nacional.

“Si hoy día me arrepiento, con el diario del lunes, sí, hoy día, por supuesto, me arrepiento. Debería haber hablado y haberle dicho en ese momento, ‘sabe que me basta con lo que tú me transmites, muchas gracias’”, agregó.

“¿Cuán era el riesgo en ese momento? El riesgo es que la persona que me estaba transmitiendo la petición hubiera quedado con la idea de que todavía no había quedado claro este asunto”, cerró Ángel Valencia.

PURANOTICIA