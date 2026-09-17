Fiscal Nacional cuestiona extensión del caso Audio-Factop y asegura que "la investigación estaba agotada hace meses"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reconoció que la investigación del caso Audio-Factop, que involucra al abogado Luis Hermosilla y derivó en una crisis que terminó con la remoción de cuatro ministros de la Corte Suprema, se ha extendido más de lo esperado, pese a que el Ministerio Público la había dado por cerrada meses atrás.

En entrevista con Tele13 Radio, reconoció que a él “también” le parece que ha sido excesivo el tiempo de investigación, “y probablemente los fiscales a cargo también” lo consideran.

Recordó “que esta investigación fue cerrada hace bastantes meses atrás y fue reabierta a petición de la defensa. Y, bueno, no compartimos lo que resolvió el tribunal, pero acatamos porque es lo que corresponde, cuando dispuso reabrir para realizar nuevas diligencias”.

“Para el Ministerio Público entendía que la investigación estaba agotada hace meses”, añadió

El Fiscal Nacional aseguró respetar las peticiones de la defensa puesto que su labor “es defender el interés de su cliente”.

“Hoy día tenemos reglas en nuestro sistema que incentivan la dilación de las causas. Lo que hacen es incentivar que las defensas presionen al Ministerio Público para cerrar las investigaciones con premura, aun cuando haya diligencias pendientes, dentro de los plazos que el tribunal fije”, aseguró.

Ejemplificó que “cuando los imputados están en arresto domiciliario, hay un incentivo para que la investigación se extienda, que el procedimiento se dilate”.

Finalmente, sostuvo que “las personas que están con arresto domiciliario, abonar cada día de arresto domiciliario total o parcial, a un día de una condena futura y desde el Ministerio Público hemos insistido en que el arresto domiciliario no se abone con la pena privativa de libertad”.

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