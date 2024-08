Fiscal Nacional afirma que investigación del Caso Audios "tiene para rato"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, afirmó que todavía queda por ser revelado en la investigación del denominado Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, funcionarios públicos y los hermanos Sauer, entre otros implicados en delitos de soborno, cohecho, delitos tributarios y lavado de activos.

Entrevistado en T13 Radio, Valencia afirmó que "estamos desmontando una llanta y para desmontar la llanta hay que ir sacando los pernos de a uno".

Asimismo, dejó entrever que podrían surgir nuevas investigaciones, a propósito de las menciones hechas el jueves por la fiscalía a los vínculos de los hermanos Álvaro y Sergio Jalaff, controladores del Grupo Patio, con las operaciones de la empresa Factop, de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg.

"No cabe duda de que en el número de antecedentes, particularmente por lo que se refiere a la formalización, que afectó a los hermanos Sauer, que hay acciones que ellos realizan que están relacionadas con algunos miembros de la familia Jalaff", dijo Valencia.

“Esta investigación tiene para rato. No se agota acá. Vamos a seguir, los fiscales van a seguir realizando diligencias. Una vez que ellas vayan avanzando, van a ir tomando decisiones", aseguró.

"No sabemos qué es lo que va a pasar respecto de las personas que usted menciona, pero esto no ha terminado. Estamos de a poco. Permítame recordar ese ejemplo que me puso uno de los fiscales del equipo. Estamos desmontando la llanta y para desmontar la llanta hay que ir sacando los pernos de a uno", agregó.

INVESTIGACIÓN A FISCAL REGIONAL DE AYSÉN

Sobre la investigación al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien le habría enviado al teléfono celular del abogado Luis Hermosilla información relativa a una causa ligada a tráfico de drogas, Valencia dijo que "no podemos desconocer la existencia de una investigación penal que se dirige en contra del fiscal regional".

"Eso es lo que hay, su contenido es reservado. En el contexto de una investigación penal, antes de que podamos tomar una decisión final que afecte o la libertad de un fiscal o implique alguna restricción para ello en la investigación penal", afirmó.

"Para proteger la autonomía de los fiscales es necesario pedir una querella de capítulos en contra de los fiscales (...) esa investigación tendría que avanzar, arrojar resultados, los fiscales poder arribar algunas conclusiones sobre la base de los antecedentes. En base a eso, concurrir a los tribunales para pedir alguna medida respecto al fiscal", complementó el fiscal nacional.

"En el intertanto, la ley protege la autonomía del trabajo de los fiscales y privilegia la presunción de inocencia. Una cosa distinta es la investigación administrativa (...) tiene una lógica distinta, se lleva internamente", agregó.

ROBO A BRINKS

La autoridad se refirió al hecho de que, a siete días del asalto a las oficinas de Brinks en Rancagua, aún no se tengan noticias de los más de $12 mil millones que fueron sustraídos en el atraco.

"La plata no aparece todavía, pero es importante que aparezca. Por dos razones: hay víctimas, entonces hay que recuperarlo; y segundo, hay un objetivo estratégico que es de interés de toda la comunidad", señaló.

"El crimen no puede pagar, no puede ser rentable delinquir. Recuperar ese dinero es de gran importancia para toda la investigación", subrayó el fiscal Nacional.

En cuanto al llamado a retiro al prefecto provincial de Cachapoal por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación, el jefe del Ministerio Público afirmó que "es un asunto que hay que abordar, pero no puede afectar de manera alguna la relación que tenemos (con la PDI), que hoy pasa por buen momento".

"Es un hecho grave, esa es la razón por la que los fiscales han abierto la investigación. Si pudiéramos describir su estado, es una investigación que se encuentra vigente, con diligencias pendientes", afirmó.

"Desde el primer día, el director Eduardo Cerna me manifestó la mejor disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Ellos tomaron decisiones administrativas. Confiamos que se van a poder esclarecer adecuadamente en la investigación qué es lo que ocurrió y si hay responsabilidades penales involucradas, hacerlas efectivas", sentenció Valencia.

