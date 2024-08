Fin de semana largo: Se espera que salgan 400 mil vehículos de la Región Metropolitana

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y la jefa de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González, encabezaron este miércoles un control a buses interurbanos y rurales, con motivo del próximo fin de semana largo con interferiado.

“Se prevé que salgan de la Región Metropolitana hacia las regiones, un poco más de 400 mil vehículos, lo que significa que no va a ser un alto flujo, pero sí va a estar aumentado. También, se prevé que haya un aumento en las frecuencias de los buses interurbanos”, informó la general González.

“Es por esto que nos encontramos junto a las autoridades realizando fiscalizaciones tanto a los buses como a los conductores para entregarles seguridad a los pasajeros. También a casi un mes del inicio de Fiestas Patrias, nos vamos a preocupar de intensificar las fiscalizaciones con detectores de velocidad y los alcotest”, añadió.

Además, la general González recalcó que “si va a conducir no beba, no exceda la velocidad y no vea el celular. Esas son las principales causas de los siniestros fatales más graves. Este año llevamos un 17% menos de fallecidos, es un número que no habíamos tenido en décadas, pero no es suficiente. Tenemos que reducir los fallecidos en accidentes de tránsito”.

Finalmente, reiteró que se estima que van a salir de la Región Metropolitana “un poco más de 400 mil vehículos, que es el promedio normal de los fines de semana normales. No vamos a tener grandes congestiones en las salidas de las rutas”.

