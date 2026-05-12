Figueroa acusa al Gobierno de "ignorancia" y "mediocridad" tras polémica por llamado a movilizaciones

A raíz de los cuestionamientos emitidos por el Ejecutivo hacia el Partido Comunista (PC) tras la convocatoria a movilizarse impulsada por la diputada Lorena Pizarro, la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa, lanzó duros reproches contra la administración del Presidente José Antonio Kast y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini.

Durante una conversación sostenida con radio Universidad de Chile, la dirigenta defendió la independencia de las agrupaciones de trabajadores. En ese contexto, subrayó que “el movimiento social, y el movimiento sindical en particular, tienen sus vocerías, han elegido a sus dirigentes, y, por lo tanto, es a ellos, en primer lugar, a quienes deben responder, las organizaciones y el debate democrático que haga la institución”.

En la misma línea, la exlíder sindical descartó que la colectividad busque pautear a las bases, afirmando que “no somos nosotros los llamados a poner esos tiempos, ni mucho menos, que la ignorancia de algunos respecto de la autonomía de los movimientos sociales los lleva a la conclusión básica y bastante mediocre de que el debate es sobre la imposición de un partido”.

Para profundizar en la relación entre su sector y las agrupaciones civiles, Figueroa aclaró las intenciones de la militancia. “El hecho de que actores del mundo político, partidos políticos, hagamos una apuesta en los movimientos sociales, no quiere decir que pretendamos conducirlo bajo la línea del Partido Comunista. Queremos tener voz con nuestras posiciones, pero en relación con una articulación que es bastante más diversa, e incluso mucha dirigencia que es independiente”, puntualizó.

Al ser requerida específicamente por los emplazamientos provenientes del mandatario Kast y la ministra Sedini, la secretaria general del PC manifestó que dichas posturas evidencian “un absoluto desprecio por parte del Gobierno, ignorancia y desidia contra el rol de actores sociales sindicales”.

Las palabras más severas de la representante comunista apuntaron directamente hacia la vocera. Sobre ella, expresó: “Todos los distractores que pretenda instalar el Gobierno y toda la calidad moral con la que nos vienen a dar lecciones (...) quien en campaña tenía un jingle con el que recorrió todo Chile, donde quien hoy día es vocera de gobierno, en la campaña del actual Presidente cantaba alegre y en coro junto al Partido Republicano, sin comunismo”.

Siguiendo con su réplica a la vocera, Figueroa añadió que “entonces, cuando alguien a mí me invita a debatir o me viene a dar clases, o me viene a decir ustedes no tienen calidad moral, yo le digo con mucho respeto: hágase cargo de ser coherente primero antes de pretender dar las lecciones a un partido que en sus 114 años de historia hemos vivido las más de las veces las políticas de represión y de exclusión”.

Finalmente, la dirigenta cerró su intervención exigiendo “un poquito más de memoria, sobre todo por la historia propia, antes de pretender venir a dar las lecciones a otros y hacer vocería sin acordarse que hace poquitos meses atrás estaba con micrófono en mano cantando eufórica en el Caupolicán que tenía que terminarse el comunismo”.

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